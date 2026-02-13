فوتبول إنسايدر: ليفربول منفتح على رحيل محمد صلاح

أفاد تقرير صحفي بأن نادي ليفربول أصبح منفتحًا على فكرة رحيل محمد صلاح عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على انتهاء عقده.

وكان مستقبل صلاح مع ليفربول قد أصبح محل شكوك كبيرة في ديسمبر الماضي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب تعادل الفريق مع ليدز، حيث اعترف بأنه شعر بأن النادي "تخلى عنه"، وأن علاقته بالمدرب آرن سلووت قد توترت بشكل كبير.

ورغم شائعات رحيله المحتمل، نجح النجم المصري في إصلاح علاقته مع المدرب الهولندي، وبقي ضمن صفوف ليفربول حتى نهاية هذا الموسم على الأقل.

ووفقًا لموقع «فوتبول إنسايدر»، قد يغادر صلاح الفريق الصيف المقبل إذا وافقت جميع الأطراف على انتقاله.

لطالما ارتبط صلاح بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وخصوصًا نادي الاتحاد الذي أبدى اهتمامًا واضحًا بالتعاقد معه.

النجم البالغ من العمر 33 عامًا لم يصل هذا الموسم إلى المستوى المنتظر منه مع ليفربول، وقد يقرر الرحيل بعد تسع سنوات ناجحة على ملعب أنفيلد قبل الموسم القادم.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن هذه القصة تعود للظهور في كل نافذة انتقالات تقريبًا، مؤكدًا أن صلاح هدف رئيسي للأندية السعودية. وأضاف: «قبل موسمين، قدم الاتحاد عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، رفضه ليفربول آنذاك».

وتابع الموقع: «بصراحة، لم يكن هذا الموسم رائعًا لصلاح داخل الملعب وخارجه. بالطبع، كانت هناك خلافات مع آرن سلووت، وأداؤه لم يكن قريبًا من مستواه في الموسم الماضي، الذي كان من الصعب تكراره».

وأتم التقرير: «الآن عاد إلى مقعد الاعتبار، لكن مستقبله على المدى الطويل لا يزال محل شك. سيكون متبقيًا له 18 شهرًا على عقده، ومع حلول الصيف، سيتبقى له عام واحد فقط على هذا العقد المربح، وربما يكون الوقت مناسبًا لإنهاء العلاقة بين الطرفين».