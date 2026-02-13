 مجلس الشيوخ يفتح ملف المجالس المحلية ويناقش اقتراح الشهابي - بوابة الشروق
الجمعة 13 فبراير 2026 2:06 م القاهرة
مجلس الشيوخ يفتح ملف المجالس المحلية ويناقش اقتراح الشهابي

صفاء عصام الدين
نشر في: الجمعة 13 فبراير 2026 - 1:24 م | آخر تحديث: الجمعة 13 فبراير 2026 - 1:24 م

تناقش لجنه الإسكان والادارة المحلية الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبه المقدم من النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، باقتراح برغبة بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية.

وأشار الشهابي، إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة لا يخلق فقط فراغا إداريا بل ينتج فراغا سياسيا ويحمل السلطة المركزية أعباء لا داعي لها.

وأضاف الشهابي، أن المجالس المحلية ليست مجرد وحدات خدمية بل خط الدفاع الأول عن الدولة، كذلك تمثل القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطن إلى قرارات بدلا من تركها فريسة للشائعات أو التوظيف المعادي.

وأكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ، في اقتراحه أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة يعد ضرورة أمن قومي عاجلة لا يقل أهمية عن أي إجراء احترازي تتخذه الدولة لمواجهة التحديات الخارجية.

