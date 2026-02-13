مزارعون يونانيون يقودون جراراتهم إلى وسط أثينا للمشاركة في احتجاجات حاشدة

من المقرر أن يجتمع مزارعون من مختلف أنحاء اليونان بعد ظهر اليوم الجمعة، في وسط أثينا بعد دعوة من قبل لجنة وطنية تنسق إغلاق الطرق، حيث يخططون لتنظيم مظاهرة في ميدان سينتاجما، بينما سيوقفون عشرات الجرارات خارج البرلمان.

وذكر منظمون أنه من المتوقع أن يبدأ المزارعون بالوصول إلى أثينا في الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث من المقرر تنظيم المسيرة الرئيسية في الساعة الرابعة بعد الظهر. ويعتزم المتظاهرون البقاء طوال الليل والمغادرة بحلول ظهر غد السبت، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الجمعة.

وقالت النقابات العمالية، التي حددت موعدا لاحتجاج منفصل في نفس الموقع في وقت سابق من اليوم الجمعة ضد مشروع قانون حكومي بشأن اتفاقيات العمل الجماعية، إنها ستبقى في الموقع لإظهار التضامن مع المزارعين.

وأعلنت السلطات عن إجراءات مرورية في وسط أثينا وعلى الطرق السريعة الرئيسية في منطقة أتيكا الأوسط نطاقا بسبب الموكب. وقالت الشرطة إنه سيتم فرض قيود بشكل تدريجي، تبعا للظروف وحثت السائقين على اتباع توجيهات رجال الشرطة.

يشار إلى أن آلاف المزارعين ينشرون جراراتهم وشاحناتهم لتنظيم اعتصامات بأنحاء البلاد دعما لطلباتهم، ما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور في عدد من النقاط على الطرق السريعة الرئيسية، وإغلاق المعابر الحدودية بصورة متقطعة.

ويطالب المحتجون الحكومة بأكثر من 600 مليون يورو (6ر698 مليون دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي المتأخرة، إلى جانب مدفوعات أخرى.

وتعد احتجاجات المزارعين أمرا شائعا في اليونان، لكن موجة الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب تأخر مدفوعات الدعم.

وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة مسئولين حكوميين كبار في يونيو الماضي، وإلى الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة دعم المزارع.