ضاعف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) المكافأة لمن يدلي عن معلومات بشأن اختفاء نانسي جوثري (84 عاما) وهي والدة المذيعة التلفزيونية الأمريكية سافانا جوثري.

وقالت الوكالة، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أمس الخميس، إنها تعرض ما يصل إلى 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تقود إلى مكانها، أو اعتقال المسئولين عن اختفائها. وكانت المكافأة السابقة 50 ألف دولار.

واختفت نانسي جوثري قبل حوالي أسبوعين، ويتعامل المحققون مع القضية على أنها عملية اختطاف مشتبه بها، ويبحثون عن مشتبه به رجل.

وأصدرت سافانا جوثري وشقيقاها مناشدات متكررة عبر الفيديو في الأيام الأخيرة للخاطفين المشتبه بهم المجهولين بعد رسائل ابتزاز متعددة. وأشاروا في رسائلهم إلى استعدادهم لمناقشة إمكانية دفع فدية.