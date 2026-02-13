المعارضة الباكستانية تنظم اعتصاما خارج البرلمان بسبب مخاوف تتعلق بصحة عمران خان

أعلنت أحزاب معارضة في باكستان، تنظيم اعتصام خارج مبنى البرلمان بسبب مخاوف تتعلق بصحة مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية، عمران خان وعلاجه الطبي.

وذكرت تقارير أنه تم اتخاذ القرار، خلال جلسة حضرها زعماء العديد من جماعات المعارضة، من بينهم رئيس جمعية علماء الإسلام، مولانا فضل الرحمن. واتفق المشاركون على تنظيم الاحتجاج للضغط من أجل تحسين الرعاية الطبية لمؤسس حركة الإنصاف الباكستانية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الجمعة.

وتلقى نواب المعارضة أوامر بالتجمع أمام البرلمان اليوم الجمعة. وذكر زعماء المعارضة أن الاعتصام سيستمر حتى نقل عمران خان إلى مستشفى للعلاج.

وقال زعيم مجلس وحدة المسلمين، العلامة راجا ناصر عباس إن المظاهرة ستبدأ بعد صلاة الجمعة وستستمر خارج مبنى البرلمان حتى يتم تلبية مطالبهم.

كانت المحكمة العليا الباكستانية قد أصدرت أمس الخميس أوامرها للسلطات لتشكيل فريق طبي لفحص رئيس الوزراء السابق المحتجز عمران خان، الذي أخبر محاميه مؤخرا أنه فقد 85% من القدرة على الرؤية في عينيه اليمنى.

وجاء في الأمر القضائي أنه يتعين أن تفحصه هيئة طبية قبل 16 فبراير الجاري، وفقا لما قاله حزب حركة الانصاف الذي ينتمى له خان.

وقال قاسم، نجل خان، على منصة إكس، أنه تم تشخيص حالة والده على أنه مصاب بانسداد الوريد الشبكي المركزي، وهو انسداد خطير يمكن أن يسبب فقدانًا دائمًا للبصر.

وكانت قيادات وأنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق عمران خان قد نظمت اعتصاما في 29 يناير، خارج السجن المحتجز به ، مطالبين بالسماح لأطبائه وأفراد عائلته بلقائه.

ويقضي خان (73 عاما) أحكاما متعددة بالسجن منذ عام 2023 لإدانته بتهم فساد وتهم أخرى يزعم نجم الكريكيت السابق ومؤيدوه أنها تهدف إلى عرقلة مسيرته السياسية. كما أدينت زوجته، بشرى بي بي، بالرشوة وتقضي عقوبتها في السجن نفسه، لكن لا يسمح لهما برؤية بعضهما البعض باستثناء مثولهما أمام المحكمة، وفقا لما قاله أنصاره.