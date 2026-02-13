المناخ القاسي يحد من تدفقات المهاجرين على الحدود الأوروبية بنسبة 60% في يناير

تراجعت تدفقات الهجرة غير النظامية على حدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 60% على أساس سنوي في يناير الماضي، وهي الفترة التي شهد فيها البحر المتوسط تقلبات مناخية قاسية.

وكشفت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التي نشرت اليوم الجمعة، عن رصد حوالي 5500 حالة عبور خلال تلك الفترة.

وكان طريق شرق المتوسط الأكثر نشاطا، حيث سجل تدفق ما يقارب 1900 مهاجر، على الرغم من انخفاض حالات الرصد على طول هذا الطريق بنسبة 50% على أساس سنوي.

وتلاه طريقا غرب المتوسط ووسط المتوسط، حيث سجل في كل منهما عبور حوالي 1200 وافد بينما شهد طريق غرب أفريقيا أكبر انخفاض، بنسبة 79%.

مع ذلك فقد أكثر من 450 مهاجر حياته في البحر المتوسط في يناير تحت وطأة عاصفة "هاري" العنيفة التي ضربت المنطقة، وهو ما يزيد عن أعداد الوفيات في نفس الفترة من 2025 بثلاثة أضعاف، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

لكن منظمات إنقاذ غير حكومية قدرت أعداد الوفيات غير الموثقة، بأكثر من ألف.

وتنشر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل أكثر من ثلاثة آلاف ضابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لمكافحة أنشطة مهربي البشر وعمليات العبور غير النظامية.