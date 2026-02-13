كمبوديا: ترحيل 1379 أجنبيا للاشتباه بتورطهم في الاحتيال عبر الإنترنت

رحلت أجهزة إنفاذ القانون الكمبودية، في الأيام الخمسة الماضية المتتالية، إجمالي 1379 شخصا أجنبيا، يشتبه في تورطهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت، مواصلة بذلك حملة الحكومة الصارمة على عمليات الاحتيال عبر الانترنت من خلال عمليات الترحيل.

ولا يزال آخرون محتجزين مؤقتا ويخضعون للتحقيق طبقا للإجراءات القانونية قبل إعادتهم إلى أوطانهم، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الجمعة.

وفي إطار التعاون الثنائي، تعاونت الشرطة الصينية مع السلطات الكمبودية لضمان النقل الآمن والمنظم للمشتبه بهم الصينيين المتورطين في عمليات احتيال عبر الإنترنت ومغادرتهم.

وبلغ عدد عمليات الترحيل الأخيرة 319 صينيا صباح أمس الخميس، حيث تم التحقيق معهم واحتجازهم واستجوابهم من جانب السلطات المتخصصة حتى اكتمال الإجراءات المتعلقة بعمليات الترحيل عبر الانترنت وتم ترحيلهم لاحقا من كمبوديا.

كانت سلطات الهجرة في كمبوديا قد قامت مطلع الشهر الجاري بترحيل 175 فيتناميا من بينهم 39امرأة، بعد اكتشاف تورطهم في عمليات احتيال إلكتروني في البلاد.