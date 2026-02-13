اليابان تحتجز قارب صيد صينيا وتلقي القبض على قبطانه

احتجزت اليابان قارب صيد صينياً قبالة سواحلها وأوقفت قبطانه، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة، نقلا عن وكالة المصايد.

ويزعم أن القبطان الصيني رفض التوقف في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا للتقارير.

ووقعت الحادثة قبالة سواحل محافظة ناجازاكي وسط علاقات متوترة بين اليابان وجارتها الصين. وأفادت التقارير أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2022 التي تحتجز فيها اليابان قارب صيد صينيا.

ويتهم القبطان بالتهرب من تفتيش على متن القارب من قبل مسؤول مصايد ياباني على بعد حوالي 170 كيلومتراً جنوب غرب جزيرة ميشيما. وتجري وكالة المصايد مثل هذه التفتيشات للقضاء على الصيد غير القانوني في المياه المحيطة باليابان.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في الآونة الأخبرة إنها تعتزم إبقاء قنوات الحوار مع الصين مفتوحة رغم التوترات الحالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بعد وقت قصير من توليها منصبها، اصطدمت تاكايشي مع القيادة في بكين بعد قولها إن أي هجوم صيني على جزيرة تايوان الديمقراطية سيشكل "تهديدا وجوديا" لليابان وقد يؤدي إلى رد فعل عسكري.