قيادي في البرلمان الأوروبي: أمريكا القديمة لن تعود

دعا رئيس كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى مزيد من الاستقلالية الأوروبية عن الولايات المتحدة.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي الألماني في تصريحات لبوابة "ويب.دي إي نيوز" الألمانية: "يجب أن نركز على كيفية أن نصبح أقوى، خاصة في السياسة الخارجية والدفاع... يشمل ذلك أيضا أن نتوقف عن التعليق على كل تغريدة تصدر من واشنطن. ينبغي أن نظهر مزيدا من الرغبة في سلوك طريقنا الخاص".

وأضاف فيبر إن الولايات المتحدة تغيرت بشكل جذري، وأضاف: "أمريكا القديمة لن تعود. لا يزال على كثير من الأوروبيين أن يفهموا ذلك"، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقال: "لدينا 17 نوعا من الدبابات في الاتحاد الأوروبي، بينما لدى الأمريكيين نوع واحد. نحن نهدر المليارات لأننا لا ننسق في هذه الاستثمارات".

وذكر أن أوروبا تحتاج إلى مظلة حماية من الطائرات المسيرة والصواريخ في شرق القارة، ولواء للدفاع السيبراني، وكذلك إلى مراقبة خاصة بها في الفضاء عبر الأقمار الاصطناعية "حتى لا نعتمد في الاستطلاع على بيانات الولايات المتحدة".

وأقر فيبر بأن مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية كثيرا ما يعرقل الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى التفكير فيما إذا كان بإمكان بعض الدول المضي قدما في السياسة الخارجية والدفاع، وأضاف: "عند إنشاء منطقة الانتقال الحر شينجن وتطبيق عملة اليورو أيضا، تقدمت الدول الراغبة أولا. هكذا يجب أن نفعل مجددا الآن في السياسة الخارجية والأمنية".

ويرى فيبر أن على أوروبا أيضا أن تتعاون بشكل أوثق مع دول أخرى في العالم لديها اهتمام بنظام قائم على القواعد، وقال: "الأداة الأهم في ذلك هي السياسة التجارية"، مضيفا أن اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة مع دول اتحاد "ميركوسور" والهند تظهر كيف يمكن تحقيق ذلك، وقال: "لأن أوروبا موحدة اقتصاديا بالفعل عبر اليورو والسوق الداخلية، يمكننا أن نكون مركز عالم تسوده الموثوقية والثقة، لا قانون الأقوى".