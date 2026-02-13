صفحة جديدة في سجل الرومانسية كتبتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وجاءت ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمناسبة عيد الحب، وأقيمت على مسرح النافورة المغطى.

وخلالها احتشد الجمهور من محبي الفنون الجادة للاستماع إلى قصائد العشق التي ألقاها النجم اللبناني وائل جسار، وبين ألحان الشوق الأنيقة أيقظ صوته، الذي امتزج بنغمات الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش، مشاعر الحضور المحتشد للاستمتاع بنسيج الإبداع العاطفي. وبهمساته الفريدة تغنى بـ«كل وعد»، «غريبة الناس»، «ظروف معنداني»، «بتوحشيني»، «مشيت خلاص»، «موجوع»، «خليني ذكرى»، «مليون أحبك»، «نخبي ليه»، «لو نهدى حبة» وغيرها، إلى جانب مقاطع من «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، «العيون السود» لوردة، «يا بخت اللي بات مظلوم» لجورج وسوف، و«نسم علينا الهوى» لفيروز.

وقبله استحوذت نجمتا الموسيقى العربية بالأوبرا، أميرة أحمد وكنزي، على القلوب بمجموعة من الأعمال الغنائية الحالمة لجارة القمر فيروز، التي لاقت تفاعلًا وإعجابًا واستحسانًا من الجميع، كان منها «حبيتك بالصيف»، «كيفك إنت»، «نسم علينا الهوى»، «سألوني الناس»، «سهر الليالي»، «قديش كان في ناس»، «زعلنا طول»، «قمرة يا قمرة»، «أنا لحبيبي»، «يا أنا يا أنا» وغيرها.