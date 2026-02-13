تدريبات الأهلي تحسم موقف إمام عاشور من مباراة الجيش الملكي

يحدد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي موقف إمام عاشور، لاعب الأحمر من المشاركة في المباريات، وفقًا لأداء اللاعب في تدريبات الأحمر، اعتبارًا من مواجهة الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأحد، لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

وتبدو فرص إمام عاشور كبيرة في المشاركة بمباراة الجيش الملكي، على استاد القاهرة، في ظل قلة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، بسبب بعض الإصابات، وعلى رأسها، أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، مع حالة الإجهاد التي يشعر بها لاعبين أخرين.

ويعود إمام عاشور للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، مساء اليوم، الجمعة، وذلك لأول مرة منذ أسبوعين، حيث انتهت عقوبة إيقافه التي وقعتها إدارة النادي عليه يوم 29 يناير الماضي، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الأحمر إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز، والتي كانت بجانب عقوبة أخرى تتمثل في تغريمه 1.5 مليون جنيه.

وانتهت عقوبة إيقاف إمام عاشور مساء أول أمس، الأربعاء، بعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، والتي فاز فيها الأحمر بهدفين دون رد، وأُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ 14.

وتأتي مشاركة عاشور في مران الأهلي الجماعي اليوم، بعدما خاض تدريبات منفردة في مقر النادي على مدار الأسبوعين الماضيين، وتخللتها راحة يومين، لأداء مناسك العمرة.