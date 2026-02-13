كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقي نجله، مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، ثلاث عروض خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصطفى أهلاوي ويكن كل الاحترام للنادي، لكن من الطبيعي أن يفكر في مستقبله المهني.

وقال أحمد شوبير في برنامج «الناظر» على قناة «النهار»: «آخر تمديد تعاقد لمصطفى شوبير كان مع أمير توفيق، مدير التعاقدات السابق، وبالمناسبة كانت قيمته المادية من أقل الأرقام في الفريق. بعد ذلك كان هناك حديث عن التمديد مع خالد بيبو أثناء تواجده، ثم توقف، ثم عُود الحديث مع محمد يوسف ثم توقف أيضًا».

وأضاف: «ولم يحدث أي ترضيات كما تردد أو غيره، وبالمناسبة لا يوجد شيء اسمه ترضية، أنا غير مقتنع بها، فهناك تعاقد التزم به النادي والحارس».

وتابع شوبير: «مصطفى شوبير تلقى 3 عروض رسمية، الأول من وكيل إسباني، وجلس في محاولات مع محمد يوسف لمدة 3 ساعات، وكان الرد أن شوبير ليس للبيع. قبل بداية الموسم جاء عرض آخر من نادي الخلود السعودي بخطاب رسمي للنادي الأهلي، وكان الرد نفسه: الموضوع مغلق».

واستكمل: «في الانتقالات الشتوية الأخيرة، جاء عرض آخر للإعارة لمدة 6 شهور مقابل رقم كبير جدًا للحارس، وكان الرد من الأهلي أن شوبير ليس للإعارة أو البيع».

وأتم شوبير تصريحاته قائلًا: «ما أستطيع قوله في النهاية، أن مصطفى شوبير أهلاوي وابن أهلاوي، وعائلته تدين بالفضل بعد الله للنادي الأهلي، وإن التفكير في المستقبل والحياة المهنية أمر طبيعي جدًا».