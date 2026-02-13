تقرير: الإمارات توافق على تمديد وديعة بملياري دولار لباكستان قبل مراجعة صندوق النقد

ذكر تقرير إخباري أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على تمديد قصير الأجل لوديعة بقيمة ملياري دولار لباكستان لمدة شهرين، فيما تستعد إسلام آباد لمحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت صحيفة "ذا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء هذا التأكيد لباكستان عندما اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بكبار المسئولين الإماراتيين هذا الأسبوع.

وأكد مسئول كبير، لم يتم تسميته، أن الإمارات وافقت على التمديد قصير الأجل حتى 17 أبريل 2026.

ويأتي هذا التطور قبيل محادثات المراجعة المقبلة بين باكستان وصندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الثالثة، والإفراج عن الشريحة الرابعة البالغة مليار دولار أمريكي من أصل 7 مليارات دولار أمريكي من تسهيل الصندوق الممدد.

وفي ديسمبر، وافقت المملكة العربية السعودية على تمديد أجل وديعتها البالغة 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستان لمدة عام آخر. وبموجب اتفاقية عام 2021، أودعت الرياض 3 مليارات دولار لدى البنك.

وبالنسبة للسنة المالية الحالية، تسعى باكستان إلى تمديد ما يقرب من 12 مليار دولار من الودائع الخارجية، بما في ذلك حوالي 9 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والصين - 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية و 4 مليارات دولار من الصين - بالإضافة إلى 3 مليارات دولار وضعتها دولة الإمارات.