جرف مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أراضي يملكها فلسطينيون في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مستوطنين من البؤرة الرعوية المعروفة باسم "حفاة ابن هايمر"، والمقامة على أراضي الفلسطينيين شمال ديراستيا منذ أكثر من عامين ونصف، أحضروا جرافة، وشرعوا بتجريف الأراضي في منطقة "القعدة" بموقع واد مصلح.

وأضافت المصادر أن المنطقة الشمالية من البلدة تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين منذ إقامة البؤرة الرعوية، في محاولة لتهجير التجمع الرعوي الفلسطيني القريب من المنطقة.

في سياق متصل، أصيب فلسطينيون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة أم كبييش شرق طمون جنوب طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في طوباس، بأن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، أطلقه الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة أم الكبيش عولجت ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سعير شمال شرق الخليل، وانتشرت في الطرقات، ومحيط منازل الفلسطينيين في منطقة راس العاروض، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت عددا من الشبان وقامت بتفتيشهم والتنكيل بهم، قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي خربة عيون أبو سيف غربا، احتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين ونكلت بهم، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، ولم يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.