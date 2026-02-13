الكرملين: الجولة الجديدة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا تنعقد الأسبوع المقبل

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا ستعقد الأسبوع المقبل، لكنه لم يؤكد مكان انعقادها.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن مسئولين أمريكيين اقترحوا عقد اجتماع ثلاثي يومي الاثنين والثلاثاء في ميامي.

وعقدت الجولات السابقة من المحادثات في أبوظبي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو وواشنطن تناقشان التعاون التجاري والاقتصادي.

وقال إن موسكو تأمل في استمرار هذه المحادثات، لكنه أضاف أنه من المستبعد أن تتجاوز هذه المناقشات مرحلة الحوار قبل تسوية النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تسعى إلى دعم مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب حل النزاع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي أتلانتيك"، امس الخميس، أن كييف مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على الاتفاق، لكنها لن تقبل باتفاق يضر بمصالح أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي للمجلة الأمريكية أن "الأسلوب الذي اخترناه هو ألا يعتقد الأمريكيون أننا نريد مواصلة الحرب... لهذا السبب بدأنا في دعم مقترحاتهم بكل سبيل يسرع الأمور".