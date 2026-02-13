القبض على المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إجبار عدد من الأشخاص لآخر على ارتداء ملابس نسائية بأحد الشوارع في القليوبية والتعدي عليه بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 فبراير تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالي بتعدي عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية واعتلاء أحد الكراسي بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 9 أشخاص من ضمنهم سيدتين، مقيمين بدائرة المركز، وبمواجهتهم أقروا بتعديهم بالضرب على المجني عليه، عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومقيم بدائرة المركز.

وتبين أن المتهمين أحدثوا إصابة المجني عليه المنوه عنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بالشارع محل سكنه لخلافات بينهم لارتباطه بعلاقة عاطفية بكريمة إحداهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.