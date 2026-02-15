 سيدات طائرة الأهلي يفوز على وادي دجلة في كأس السوبر المصري - بوابة الشروق
الأحد 15 فبراير 2026 9:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

سيدات طائرة الأهلي يفوز على وادي دجلة في كأس السوبر المصري

رائد سمير
نشر في: الجمعة 13 فبراير 2026 - 9:15 م | آخر تحديث: الجمعة 13 فبراير 2026 - 9:15 م

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-2 ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء على صالة حسن مصطفى، وحقق الفريق الفوز الأول في الدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر المصري.

وتقدم فريق سيدات طائرة الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-21، وخسر الفريق الشوط الثاني بنتيجة 23-25.

وقدم فريق سيدات طائرة الأهلي أداء قويًّا في الشوط الثالث وتفوق بنتيجة 25-19.

وفاز وادي دجلة في الشوط الرابع بنتيجة 23-25، قبل أن يحسم الأهلي الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 17-15.

ومن المقرر أن يواجه سيدات طائرة الأهلي نظيره سبورتنج غدًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك