سيدات طائرة الأهلي يفوز على وادي دجلة في كأس السوبر المصري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، الفوز على وادي دجلة بنتيجة 3-2 ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وأقيمت المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء على صالة حسن مصطفى، وحقق الفريق الفوز الأول في الدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر المصري.

وتقدم فريق سيدات طائرة الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-21، وخسر الفريق الشوط الثاني بنتيجة 23-25.

وقدم فريق سيدات طائرة الأهلي أداء قويًّا في الشوط الثالث وتفوق بنتيجة 25-19.

وفاز وادي دجلة في الشوط الرابع بنتيجة 23-25، قبل أن يحسم الأهلي الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 17-15.

ومن المقرر أن يواجه سيدات طائرة الأهلي نظيره سبورتنج غدًا.