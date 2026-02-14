رئيس وزراء إيطاليا: نعتزم المشاركة في مجلس السلام بصفة مراقب

قالت رئيس وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم السبت، خلال زيارة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن إيطاليا تعتزم المشاركة في مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفة دولة مراقب.

وكانت ميلوني، ذكرت سابقا أن إيطاليا لا يمكن أن تصبح عضوا في المجلس لأسباب دستورية.

وأضافت ميلوني، التي تعتبر على علاقات جيدة مع ترامب، أن واشنطن دعت الآن إيطاليا للانضمام كدولة مراقب وهو ما وصفته بأنه "حل جيد".

وأكدت أن وجودا إيطاليا أوروبيا أمر مهم؛ نظرا للعمل المطلوب لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان ترامب، أعلن رسميا تأسيس المجلس مع القادة المدعوين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي.

ووردت تقارير بأن ترامب وجّه دعوة إلى نحو 60 دولة، وافق منها على الانضمام إلى مجلس السلام نحو 25 دولة حتى الآن، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ورحب وزراء خارجية "السعودية ومصر وقطر، والإمارات والأردن وتركيا، وإندونيسيا وباكستان"، بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من الرئيس الأمريكي؛ للانضمام إلى مجلس السلام.

ويعتزم الرئيس ترامب عقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير في واشنطن.