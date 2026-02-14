الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 10 غارات على أكثر من 30 هدفا لداعش في سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن قواتها نفذت 10 غارات على أكثر من 30 هدفًا لتنظيم «داعش» في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية ضربت البنية التحتية ومواقع تخزين الأسلحة التابعة لتنظيم داعش بذخائر دقيقة، وذلك في إطار «الضغط العسكري لضمان هزيمة مستدامة».

وأفادت بأنها نفذت 5 ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا، خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

وأوضحت أن عملية «هوك آي سترايك» انطلقت رداً على هجوم داعش يوم 13 ديسمبر الذي استهدف القوات الأمريكية والسورية في تدمر، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.

ولفتت إلى مقتل أو أسر أكثر من 50 عنصرًا تابعًا للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى استهداف أكثر من 100 هدف لداعش بمئات الذخائر الدقيقة خلال شهرين من العمليات المستهدفة.