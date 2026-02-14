 روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية - بوابة الشروق
السبت 14 فبراير 2026 3:44 م القاهرة
روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية

وكالات
نشر في: السبت 14 فبراير 2026 - 1:22 م | آخر تحديث: السبت 14 فبراير 2026 - 1:22 م

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضّل إبرام اتفاق مع إيران لكن ذلك صعب للغاية، بحسب "رويترز".

وأضاف روبيو، في مقابلة مع بلومبيرج، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقدان بعض الاجتماعات قريبا جدا.

وعلى صعيد الحرب الروسية الأمريكية، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها بإنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلا إن الروس يخسرون ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف جندي أسبوعيا.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، لكنها ستنتظر لترى ما إذا كانت روسيا ترغب بالفعل في إنهاء القتال.

وأضاف: "لا نعرف ما إذا كان الروس جادين في إنهاء الحرب. يقولون إنهم جادون، سنواصل مراقبة ذلك".

