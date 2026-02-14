ستارمر: علينا بناء قوة صلبة والتأهب للقتال إذا لزم الأمر

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على ضرورة بناء «قوة صلبة» والاستعداد للقتال إذا لزم الأمر، وذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن الساعي إلى تعزيز قدرات الدفاع الأوروبية والعلاقات الدبلوماسية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال ستارمر، عقب الكلمة الافتتاحية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نحن لسنا اليوم عند مفترق طرق، فالطريق أمامنا مستقيم، وبالتأكيد يتعين علينا بناء قوة صلبة، لأنها عملة العصر».

وأضاف: «يجب أن نكون قادرين على ردع أي عدوان، وأن نتأهب للقتال إذا لزم الأمر، وأن نفعل كل ما يلزم لحماية شعوبنا وقيمنا وأسلوب حياتنا، وكأوروبيين علينا الاعتماد على أنفسنا».

وانطلقت أمس الجمعة فعاليات، النسخة الـ62 من مؤتمر ميونخ للأمن، وسط مشاركة دولية واسعة وإجراءات تأمين مشددة.

ويناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، عددا من القضايا المتعلقة بالأمن والسياسة الدولية، من بينها مستقبل النظام الدولي، والعلاقات عبر الأطلسي، وسبل حل الأزمات الدولية، بمشاركة نحو 50 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، من بينهم قادة من معظم الدول الأوروبية، إلى جانب وفد كبير من الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.

ويأتي انعقاد مؤتمر هذا العام في وقت يشهد تحولات متسارعة على الساحة الدولية، حيث أصبحت تحالفات طويلة الأمد موضع تساؤل، وتزايدت مظاهر تآكل النظام الدولي القائم على القواعد، إلى جانب تصاعد النزاعات وحالات عدم الاستقرار في عدد من المناطق.

ويتناول البرنامج الرئيسي للمؤتمر، من بين موضوعات أخرى، سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي، وإحياء التعددية، والتصورات المتنافسة للنظام العالمي، والصراعات الإقليمية، إضافة إلى تأثير التقدم التكنولوجي على سياسات الأمن.