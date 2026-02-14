افتتح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، بتوجيه انتقادات لاذعة لروسيا، قائلاً إنها "أثبتت ميولها إلى العدوان"، وشدد على ضرورة أن تكون أوروبا "قادرة على ردع العدوان"، وأن تكون "مستعدة للقتال"، معلناً نشر حاملة طائرات بريطانية في شمال المحيط الأطلسي.

وحذر ستارمر مما سماها بـ"تهديدات روسيا الهجينة التي تمتد عبر قارتنا بأكملها، فهي لا تهدد أمننا فحسب، بل تمزق أيضاً عقدنا الاجتماعي، من خلال التعاون مع شعبويين يقوّضون قيمنا"، وفق قوله.

واتهم ستارمر روسيا بـ"استخدام التضليل الإعلامي لبث الانقسام"، واللجوء إلى الهجمات السيبرانية وأعمال التخريب لـ"تعطيل حياتنا، وتعميق أزمة غلاء المعيشة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وقال ستارمر إن روسيا "ارتكبت خطأ استراتيجياً في أوكرانيا"، وقال إن خسائرها "تجاوزت مليون جندي بكثير"، وفق قوله.

وأضاف: "لكن حتى مع استمرار الحرب، تواصل روسيا إعادة التسلح وإعادة بناء قواتها المسلحة". وأضاف: "روسيا قد تكون مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد الناتو بحلول نهاية هذا العقد".

وقال: "من المهم أن نكون واضحين بأننا لا نسعى إلى صراع، هدفنا هو سلام دائم، والعودة إلى الاستقرار الاستراتيجي وسيادة القانون".

- نشر حاملة طائرات في شمال الأطلسي

وأعلن ستارمر أن المملكة المتحدة ستنشر حاملة الطائرات HMS Prince of Wales، ومجموعتها الضاربة، في شمال الأطلسي ومنطقة الشمال العالي، خلال العام الجاري.

وأضاف ستارمر أن الحاملة ستقود المجموعة الضاربة، وستعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وكندا وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.

وقال ستارمر إن ذلك يمثل "استعراضاً قوياً لالتزامنا بالأمن الأوروبي - الأطلسي".

وأضاف: "ولهذا السبب أيضاً نعزز تعاوننا النووي مع فرنسا. فعلى مدى عقود، كانت المملكة المتحدة القوة النووية الوحيدة في أوروبا التي التزمت بوضع قدراتها لحماية جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي".

- "أوروبا عملاق نائم"

وقال ستارمر إن على أوروبا أن تكون قادرة على ردع العدوان، مضيفاً: "يجب أن نكون مستعدين للقتال، وأن نفعل كل ما يلزم لحماية شعوبنا وقيمنا وطريقة حياتنا".

وأضاف: "أوروبا يجب أن تقف على قدميها بنفسها، وهذا يعني أن نكون أكثر جرأة، وأن نضع جانباً السياسات الضيقة والاعتبارات قصيرة الأجل. وأن نعمل معاً لبناء أوروبا أقوى، وحلف شمال أطلسي أكثر أوروبية".

وأشار ستارمر إلى أن ذلك يصب في مصلحة تعزيز دور حلف الناتو، وقدرته على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

وقال قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن أوروبا هي بمثابة "عملاق نائم"، مشيراً إلى أن اقتصاداتها "تفوق الاقتصاد الروسي بأكثر من عشرة أضعاف".

وأضاف ستارمر أن أوروبا تمتلك قدرات دفاعية هائلة، لكنه أشار إلى أن هذه القدرات لا تظهر بقوتها الكاملة، وأوضح أن التخطيط الصناعي وعمليات الشراء الدفاعية المجزأة أدت إلى وجود فجوات في بعض المجالات، وإلى ازدواجية ضخمة في مجالات أخرى.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن أوروبا تمتلك عدة أنواع من الطائرات المقاتلة والفرقاطات، مضيفاً أن لدى الدول الأوروبية 10 أنواع من دبابات القتال الرئيسية، في حين تمتلك الولايات المتحدة نوعاً واحداً فقط.