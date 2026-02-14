سباليتي يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مستضيفه إنتر ميلان في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، السبت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 58 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي إيه سي ميلان، فيما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

ويدخل يوفنتوس قمة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: بيير كالولو، أندريا كامبياسو، ليويد كيلي وجليسون بريمر.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، ويستون ماكيني وكينان يلدز.

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو، فابيو ميريتي وجوناثان دايفيد.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: جيريمي بوجا، فيدريكو جاتي، إيدون زيجروفا، ماتيا بيرين، خوان كابال، لويس أوبيندا، فيليب كوستيتش، تيون كوبمينرس، فاسيلي ادزيتش، إميل هولم وكارلو بينسوليو.