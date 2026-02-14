تنتظر جماهير كرة القدم في إفريقيا إجراء قرعة دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن حسمت فرق دور المجموعات مقاعدها في الدور المقبل.

وتأهل كل من اتحاد العاصمة، أولمبيك أسفي، شباب بلوزداد، أوتوهو، الوداد المغربي، إلى جانب الزمالك والمصري.

وجاء تصدر الزمالك مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما حل المصري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ليؤكد الفريقان حضورهما في ربع النهائي.

وسيُجرى حفل القرعة لكل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، في مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، لتحديد المواجهات المنتظرة بين الفرق الثمانية المتأهلة.