روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى إجراء إصلاح جذري للمؤسسات الدولية.

وقال روبيو، أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت: "لا يمكننا الاستمرار في وضع ما يسمى بالنظام العالمي فوق مصالح شعوبنا ودولنا".

وأوضح روبيو أنه لا ينبغي التخلي عن نظام التعاون الدولي في "النظام القديم"، لكنه يجب أن يخضع للإصلاح وإعادة البناء.

وذكر أن انتصار الغرب على دول الكتلة الشرقية في الحرب الباردة أعقبه تصور خاطئ بوجود "نهاية للتاريخ"، وأن نظاما قائما على القواعد سيحل محل المصالح الوطنية.

وقال وزير الخارجية إن النظام القائم على القواعد، الذي أصرت عليه عدة حكومات ألمانية، صار مبتذلا.