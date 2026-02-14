ستارمر: لم نعد بريطانيا التي كانت في سنوات بريكست

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تعوِّل في مجال الدفاع على التعاون في أوروبا.

وقال ستارمر أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت: "لم نعد بريطانيا التي كانت في سنوات البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، لأننا نعلم أن القدرة على التصرف في عالم خطير لا تتحقق بالانعزال".

وأضاف: "لهذا أنا هنا اليوم لأوضح أنه لا أمن بريطاني من دون أوروبا ولا أمن أوروبي من دون بريطانيا. هذا هو الدرس التاريخي، وهو أيضا واقع اليوم".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن التعاون من أجل جعل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أقوى وأكثر أوروبية يعني تعميق التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الأوسع، مؤكدا أن هذه هي الأسس التي يقوم عليها الأمن والازدهار.