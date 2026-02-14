كييف: إسقاط 91 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 91 من أصل 112 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إنه منذ الساعة 1830 من مساء أمس الجمعة، هاجمت روسيا أوكرانيا بصاروخ باليستي طراز إسكندر-إم من منطقة كورسك، بالإضافة إلى 112 طائرة مسيرة هجومية طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق "كورسك، وأوريول، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ودونيتسك المحتلة مؤقتا وجفارديسكي في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا".

وكانت نحو 70 من المسيّرات من نوع ش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم السبت، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 91 طائرات مسيرة في جميع أنحاء شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وجرى تسجيل إصابات ناجمة عن 18 طائرة مسيرة هجومية في 11 موقعًا، بالإضافة إلى سقوط حطام طائرات مسيّرة مدمرة في موقعين.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت، فيما يتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.