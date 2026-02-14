رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان الجهود المبذولة بشأن التطورات الإقليمية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك؛ بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال لقاء بن زايد في أبوظبي، أمير دولة قطر والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأن دعم الاستقرار والسلام وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات في المنطقة.

وأكدا حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة، كونهما القاعدة الرئيسة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها كافة.

ويأتي اللقاء فيما يرتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط على وقع إمكان توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران.

وفيما أعلن مساء الجمعة أن حاملة طائرات أمريكية ثانية ستغادر «قريبا جدا» إلى الشرق الأوسط لتعزيز قوتها المتواجدة هناك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بعواقب مؤلمة في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

ويواصل ترامب التلويح بعمل عسكري ضد إيران منذ الاحتجاجات التي اندلعت فيها أواخر ديسمبر، وواجهتها السلطات بحملة من القمع أسفرت عن مقتل الآلاف.

وعززت واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، وأرسلت أسطولا تقوده حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن».

وحذّرت دول الخليج وهي حليفة للولايات المتحدة من تبعات نشوب نزاع عسكري جديد تخشى أن يزعزع استقرار المنطقة.