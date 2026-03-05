إدارة الطيران الأمريكية تمدد حظر الرحلات التجارية إلى بور أو برنس حتى 3 سبتمبر بسبب تهديدات العصابات

مددت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حظرها على الرحلات التجارية الأمريكية إلى بور أو برنس عاصمة هايتي حتى 3 سبتمبر، بسبب خطر استهداف عصابات إجرامية للطائرات.

وأوقفت الإدارة جميع الرحلات في نوفمبر بعد أن تعرضت إحدى رحلات شركة سبيريت إيرلاينز لإطلاق نار أثناء هبوطها في مطار توسانت لوڤرتور الدولي في بور أو برنس. وأصيب أحد مضيفي الطيران بجروح طفيفة، كما تعرضت طائرات تجارية أخرى على الأرض لإطلاق نار.

وقالت الإدارة في إشعار نُشر يوم الاثنين إنها مددت الحظر "نظرا لمخاطر سلامة الطيران المرتبطة بعدم الاستقرار المستمر"، في خطوة تزيد من عزلة العاصمة في هذا البلد المضطرب. وأضافت الإدارة أن الطيارين يمكنهم الانحراف عن الحظر في حالة الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراء فوري.

كما أوقفت شركة صن رايز إيرويز، وهي شركة محلية، الرحلات من وإلى بور أو برنس أواخر نوفمبر بسبب حادث إطلاق نار شمل طائرة، وفقا للسفارة الأمريكية.