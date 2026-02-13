مصادر: ترامب سيعلن عن نشر قوات وخطة إعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات في أول اجتماع لمجلس السلام

كشف مسؤولان أمريكيان كبيران أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن، خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن إنشاء صندوق مالي بمليارات الدولارات.

ووفقًا للمسؤولين، اللذين تحدثا لوكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهما، يُنتظر أن تشارك في الاجتماع، المقرر عقده في 19 فبراير بواشنطن، وفود من 20 دولة على الأقل، تضم عددًا من رؤساء الدول، في أول كشف رسمي عن تفاصيل خطة ترامب لغزة منذ إنشاء المجلس في 23 يناير الماضي بمدينة دافوس السويسرية، بدعم من قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

كما سيتم نشر قوة استقرار دولية بتفويض من الأمم المتحدة، وهو ما يُعد ركيزة أساسية في المرحلة التالية من خطة ترامب، التي انطلقت مرحلتها الأولى في 10 أكتوبر الماضي بوقف هش لإطلاق النار أنهى حربًا استمرت عامين، وتخللتها عمليات تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأفاد المسؤولان بأن عدة دول تعتزم توفير آلاف الجنود لهذه القوة، التي من المتوقع أن تنتشر في غزة خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحا أن الخطة تنص على منح عفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بنزع سلاحهم والتعايش سلميًا، مع توفير ممر آمن لمن يرغب منهم في مغادرة القطاع إلى دول مستقبِلة.

وفي الشق المالي، سيعلن ترامب عن إنشاء صندوق متعدد المليارات من الدولارات لإعادة إعمار غزة، بمساهمات من أعضاء المجلس المشاركين.

ووصف أحد المسؤولين العروض المالية بأنها «سخية»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تطلب أي تبرعات صراحة، بل «جاء الناس إلينا لعرض التبرعات، وسيعلن الرئيس عن الأموال التي تم جمعها».

وتشمل أجندة الاجتماع تقارير مفصلة عن عمل «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، التي أُنشئت مؤخرًا لتولي الإدارة المدنية اليومية للقطاع خلفًا لحماس، والتي عقدت اجتماعها الأول في يناير وأعلنت تشكيلتها.

كما ستتضمن التحديثات عرضًا لأوضاع المساعدات الإنسانية وشرطة غزة.

وفيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، انضمام بلاده إلى المجلس خلال زيارته واشنطن، أبدت قوى إقليمية في الشرق الأوسط، من بينها تركيا ومصر والسعودية وقطر، إضافة إلى دول ناشئة مثل إندونيسيا، انضمامها إلى المجلس، في مقابل حذر أبداه حلفاء غربيون تقليديون للولايات المتحدة.

ونفى المسؤولان الأمريكيان وجود مخاوف من احتمال توسع مجلس السلام ليشمل نزاعات دولية أخرى، مؤكدين أن اجتماع الأسبوع المقبل سيركز حصرًا على غزة.



