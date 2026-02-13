منافسات قوية في البطولة العربية للأندية للكيك بوكسينج باستاد القاهرة

تتواصل منافسات البطولة العربية للأندية للكيك بوكسينج بالقاهرة والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي حتى غد السبت، والتي يشارك فيها عدد كبير من الأندية العربية وسط أجواء تنافسية قوية وتنظيم مميز.

ورحب محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بالأندية المشاركة في المنافسات، مؤكدا أن استضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير يعكس الثقة في قدراتها التنظيمية، مشيدا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به الفرق منذ انطلاق البطولة، والروح الرياضية التي تسود بين جميع المشاركين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف مواهب جديدة ودعم احتكاك اللاعبين بمستويات مختلفة من المدارس العربية في اللعبة، بما يسهم في رفع المستوى الفني وصقل الخبرات، مشيرا إلى حرص الاتحاد على توفير كافة سبل النجاح والخروج بالبطولة بصورة تليق باسم مصر.

وتابع محمد صبيح أن المنافسات تشهد ندية كبيرة في مختلف الأوزان والمراحل السنية، وهو ما يعكس تطور الكيك بوكسينج في الوطن العربي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الاتحادات العربية لتنظيم بطولات ومعسكرات مشتركة.

واختتم محمد صبيح تصريحاته قائلا إن الاتحاد المصري سيواصل العمل على نشر اللعبة في مختلف المحافظات، وتوسيع قاعدة الممارسة، وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في المحافل القارية والدولية، بما يحقق طموحات اللاعبين ويرفع اسم مصر عاليا.

ويأتي هذا الحضور الكبيرة في البطولة العربية للأندية للكيك بوكسيج تأكيدا على المكانة الكبيرة التي أصبحت تحتلها مصر كعاصمة للكيك بوكسينج العربي، ودورها الرائد في توحيد الصفوف ودعم انتشار اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي.