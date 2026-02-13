محكمة بريطانية تقضي بسجين رجلين بتهمة التخطيط لشن هجوم على اليهود

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن رجلين أدينا بالتخطيط لقتل المئات في هجوم على الجالية اليهودية في إنجلترا على غرار هجمات تنظيم داعش.

وقال مسئولو الادعاء إن هذا المخطط كان من شأنه أن يكون أكثر إزهاقا للأرواح من واقعة إطلاق النار العشوائي في ديسمبر الماضي على شاطئ بوندي في سيدني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأُدين وليد السعداوي (38 عاما) وعمار حسين (52 عاما) بعد محاكمتهما في محكمة بريستون كراون، والتي بدأت بعد أسبوع من هجوم دام آخر استهدف كنيسا يهوديا في مدينة مانشستر المجاورة شمال غرب البلاد.

ووصف الادعاء الرجلين بأنهما من "الإسلاميين المتطرفين" وإنهما "كانا يعتزمان استخدام أسلحة نارية آلية لقتل أكبر عدد ممكن من اليهود".

وحكم القاضي مارك وول على السعداوي بالسجن لمدة لا تقل عن 37 عاما، وعلى حسين بالسجن لمدة لا تقل عن 26 عاما، قائلا "كنتما قريبين جدا من أن تكونا على أتم استعداد لتنفيذ هذا المخطط".