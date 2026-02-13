إمام عاشور يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف

عاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي للانتظام في التدريبات الجماعية للأحمر، مساء اليوم، الجمعة، وذلك لأول مرة منذ أسبوعين.

وشارك إمام عاشور في مران الأهلي الجماعي مساء اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش، تحت قيادة المدرب الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني للأحمر.

وانتهت عقوبة الإيقاف التي وقعتها إدارة النادي الأهلي على إمام عاشور يوم 29 يناير الماضي، بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الأحمر إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز، والتي كانت بجانب عقوبة أخرى تتمثل في تغريمه 1.5 مليون جنيه.

وأعلن الأهلي انتهاء عقوبة إيقاف إمام عاشور بعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، والتي فاز فيها الأحمر بهدفين دون رد، يوم الأربعاء الماضية، وأُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ 14.

وتأتي مشاركة عاشور في مران الأهلي الجماعي اليوم، بعدما خاض تدريبات منفردة في مقر النادي على مدار الأسبوعين الماضيين، وتخللتها راحة يومين، لأداء مناسك العمرة.

وخاض فريق الأهلي مرانه اليوم بعد الراحة التي حصل عليها أمس عقب مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق الجيش الملكي في السادسة مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي.