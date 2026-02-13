استطلاع: قرابة نصف الجمهوريين لا يوافقون على سياسة ترامب بشأن جرينلاند

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) ومركز نورك لأبحاث الشئون العامة أن قرابة نصف الجمهوريين لا يوافقون على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند، في اختلاف نادر مع الرئيس الأمريكي.

وأظهر استطلاع الرأي أن حوالي 7 من كل 10 بالغين أمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع قضية جرينلاند وهي منطقة شبه مستقلة تابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وهذه أعلى من نسبة الذين لا يحبون الطريقة التي يتعامل بها مع السياسة الخارجية بشكل عام، مما يشير إلى أن نهج ترامب في جرينلاند قد تسبب في نقطة ضعف للإدارة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من الخامس حتى الثامن من فبراير، بعد القرار الذي اتخذه ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية المخصصة للضغط على الدول الأوروبية لدعم السيطرة الأمريكية على جرينلاند، لكن بعد جهوده التي استمرت أسابيع للتدخل الأمريكي في الجزيرة.

وعادة ما تكون قاعدة ترامب ثابتة في دعمه، لذلك تبرز جرينلاند كاستثناء.

وتمثل تلك العلامات أدنى مستويات شعبية ترامب بين الجمهوريين في قائمة من القضايا الرئيسية التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك الاقتصاد والهجرة-حيث يوافق حوالي 8 من كل 10 جمهوريين-والسياسة الخارجية بشكل عام.