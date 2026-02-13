اعتقال رجل كان هاربا لسنوات في مباراة هوكي بالأولمبياد الشتوي

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على رجل من سلوفاكيا تمكن من الفرار من العدالة لمدة 16 عاما، وذلك عندما توجه إلى ميلانو لتشجيع منتخب بلده لهوكي الجليد في دورة الألعاب الألمبية ميلانو-كورتينا.

وكانت السلطات الإيطالية تريد الرجل البالغ من العمر 44 عاما الذي لم يتم تسميته، لارتكاب سلسلة من السرقات في 2010.

وتمكنت قوات الدرك الإيطالي (كارابينييري) من تتبع الرجل واعتقاله أمس الأول الأربعاء بعدما دخل موقع تخييم على مشارف ميلانو، بفضل إنذار تلقائي من مدخل الاستقبال بموقع التخييم.

وقالت قوات الدرك إنه جرى أخذ الهارب إلى سجن سان فيتوري بميلانو لقضاء عقوبة معلقة بالسجن 11 شهرا وسبعة أيام.

ولم يتمكن الرجل من متابعة المباراة الافتتاحية التي تغلب فيها فريق الهوكي السلوفاكي على نظيره الفنلندي بـ4 نقاط مقابل نقطة في سانتاجوليا أرينا بميلانو أمس الأول الأربعاء.