مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم الجمعة، مع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ملفات الأمن والتنسيق المشترك، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات العمل المشترك في المجالات الأمنية، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية عبر معرفاتها الرسمية.

والتقى الشيباني، اليوم الجمعة أيضا، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات الدولية في مرحلة ما بعد الصراع، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية عبر معرفاتها الرسمية.

ويشارك الوزير الشيباني في مؤتمر ميونخ للأمن الذي يستضيف قادة ومسئولين دوليين لمناقشة التحديات العالمية الراهنة، حيث يُعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من المسئولين الأوروبيين والدوليين، بحسب قناة الإخبارية السورية.

كان الشيباني أعلن أمس الخميس إعادة افتتاح القنصلية السورية في مدينة بون، واصفا بأنها محطة مهمة من مسار العمل الدبلوماسي.

وأكّد الوزير الشيباني، أن القنصلية ستكون بيتا لكل سوري وجسرا لتعزيز التعاون والصداقة بين سوريا وألمانيا.