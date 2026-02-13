قال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى الإيراني في المجلس الأعلى للدفاع، إن قدرات إيران الصاروخية تُعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفاوض بشأنها.

وأضاف شمخاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن إسرائيل لن تكون قادرة على تنفيذ أي عملية عسكرية فعالة ضد إيران دون دعم مباشر من الولايات المتحدة، متعهدًا بأن تواجه بلاده «أي مغامرة برد حاسم ومتناسق مع طبيعة التهديد».

وحذر من أن «مستوى الاستعداد الدفاعي في البلاد يجعل تكلفة أي خطأ حسابي من جانب الطرف المعتدي مرتفعة للغاية».

وقال ممثل المرشد في المجلس الأعلى للدفاع إن «المسار العقلاني بالنسبة لجميع الأطراف يتمثل في تجنب التصعيد والابتعاد عن أي أعمال تهدد أمن واستقرار المنطقة»، مرجحًا أن «المفاوضات يمكن أن تكون مسارًا إيجابيًا إذا جرت بنظرة واقعية وعلى أساس الاحترام المتبادل ودون مبالغة في المطالب، لما لها من فوائد للطرفين وللاستقرار الإقليمي».

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعرب أمس الخميس عن أمله في أن تسهم جهود دونالد ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب أي تحرك عسكري.

وقال نتنياهو، قبل مغادرته واشنطن، إنه عبّر خلال اجتماعه مع ترامب عن «شكوك عامة»، مشددًا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق، يجب أن يتضمن العناصر التي تمثل أهمية بالغة لإسرائيل.

وأوضح أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي الإيراني، وصواريخها الباليستية، والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.