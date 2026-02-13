الآلاف يحتشدون دعما لملك نيبال السابق ويدعون لعودة الملكية

احتشد الآلاف من مؤيدي ملك نيبال السابق جيانيندرا شاه، خارج مطار العاصمة كاتماندو اليوم الجمعة لتحيته، وطالبوا باستعادة الملكية التي تم الغائها في البلاد.

ولوح الملك جيانيندرا شاه، للحشد الذي يهتف له من فتحة سقف سيارته بينما كافح المئات من رجال الشرطة، الذين يرتدون ملابس مكافحة الشغب، للسيطرة على أنصاره المحتشدين عند المدخل الرئيسي لمطار تريبهوفان الدولي.

وهتف الحشد: "أعيدوا الملك. إننا نحب ملكنا أكثر من أنفسنا. أعيدوا الملكية الدستورية".

واصطف المزيد من المؤيدين على الطريق من المطار إلى مقر إقامة الملك الخاص. وكانت الحشود سلمية ولم يتم القبض على أي من المشاركين بها.

وكان الملك السابق عائدا من رحلة إلى شرقي نيبال.