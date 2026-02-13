الصحة تقدم نصائح هامة لمواجهة التقلبات الجوية والعواصف الترابية

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة المواطنين، في ضوء ما تشهده البلاد من تقلبات جوية وعواصف ترابية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل مرضى الحساسية الصدرية والربو الشعبي، ومرضى الجيوب الأنفية، وكبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن التعرض المباشر للأتربة والعوالق الدقيقة قد يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي، وزيادة أعراض الحساسية، وارتفاع احتمالات الإصابة بنوبات ضيق التنفس، فضلًا عن تهيج العينين والجلد.

ونصح «عبدالغفار» بتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان خلال فترات العاصفة، خاصة لمرضى الصدر والحساسية، وفي حال الاضطرار للخروج، يُفضل ارتداء كمامة طبية محكمة لتقليل استنشاق الأتربة، مع ضرورة غلق النوافذ والأبواب بإحكام داخل المنازل، والحرص على تنظيف الأسطح بقطعة قماش مبللة لتقليل تطاير الأتربة.

وتابع «عبدالغفار» نصائحه بضرورة الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم والجهاز التنفسي، والالتزام بتناول الأدوية الموصوفة لمرضى الأمراض المزمنة بانتظام، وعدم إيقافها دون استشارة الطبيب، وكذلك الاحتفاظ ببخاخات موسعات الشعب الهوائية في متناول اليد لمرضى الربو.

وشدد على ضرورة التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو طلب المساعدة الطبية في حال ظهور أعراض شديدة مثل ضيق التنفس الحاد، أو ألم الصدر، أو اضطراب مستوى الوعي.

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات تعمل بكامل طاقتها، حيث تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة، تزامنًا مع التقلبات الجوية.