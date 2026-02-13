عصام عمر يكشف لـ الشروق حقيقة مشاركته في فيلم «مافيا 2»

نفى الفنان عصام عمر ما تردد مؤخرًا حول مشاركته في الجزء الثاني من فيلم «مافيا»، مؤكدًا أن كل ما أُثير في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعات قد انتشرت بعد نشره صورة تجمعه بالمخرج شريف عرفة.

وقال عصام عمر في تصريح خاص لـ«الشروق»: «دي صورة عادية مع أستاذ شريف عرفة، لكن موضوع مافيا 2 أنا معرفوش خالص، وغالبًا إشاعة».

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت عصام عمر بالمخرج شريف عرفة، ما دفع البعض لربطها بالتحضير لجزء جديد من فيلم «مافيا».

ويشارك الفنان عصام عمر في مسلسل "عين سحرية" في موسم رمضان، ويجسد فيه دور فني تركيب كاميرات مراقبة، وبعد عمله مع إحدى السيدات في سرية يتورط في قصة لم يكن يتوقعها، ويخوض من خلال ذلك العديد من المفارقات، ويشارك في العمل باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، جنا الأشقر، ومن تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود.