شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي "BIT 2026"، الذي أُقيم في مدينة ميلانو بدولة إيطاليا؛ في إطار جهود الوزارة لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وحرصها على المشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية الهامة للترويج للمقصد السياحي المصري بما يساهم في زيادة التدفقات السياحية الوافدة إليه.

وقد افتتح الجناح المصري السفير وليد عثمان، قنصل مصر العام في ميلانو، وإسماعيل عامر، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور شيرين سمير، مسئول السوق الإيطالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندسة نادية حسام الدين، عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمشرفة على تصميم الجناح المصري.

طفرة ملحوظة في أعداد السائحين

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن السوق الإيطالية تُعد أحد أهم الأسواق المُصدرة للسياحة إلى مصر، وقد شهدت طفرة ملحوظة في أعداد السائحين الوافدين منها إلى المقصد المصري خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، مع توقعات باستمرار هذا النمو على نحو مضطرد خلال العام الجاري.

وأكد حرص الهيئة على المشاركة، بصفة مستمرة، في معرض "BIT"؛ ولاسيما أنه يُعد من أهم المعارض السياحية بالسوق الإيطالية، ما يمثل فرصة جيدة للقاء الجمهور من زائري المعرض وشركاء المهنة من منظمي الرحلات ومتخذي القرار في قطاع السياحة، لتبادل الرؤى والأفكار بما يساهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي الهام.

أبرز المستجدات في قطاع السياحة

وخلال المشاركة في المعرض، عقد إسماعيل عامر عددا من اللقاءات المهنية مع كل من ممثلي اتحاد شركات السياحة الإيطالي "Fiavet"، وعدد من كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة وكبريات مواقع الحجز الإلكتروني، والتي تم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة وخطط العمل للترويج للوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الاستماع لآرائهم لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الإيطالية إلى مصر، كما تم التعرف على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة بالسوق الإيطالية واتجاهات السائحين الإيطاليين.

وشهدت اللقاءات تسليط الضوء على الأنماط والمنتجات السياحية بالمقصد المصري، ولاسيما الجديدة، وكذلك الوجهات السياحية التي تسعى الدولة إلى وضعها على خريطة السياحة الإيطالية، ومنها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، أحد المشروعات القومية الكبرى، والذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي، ومسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

جناح على الطراز الفرعوني

وفي إطار تعزيز المشاركة المصرية في المعرض وإلقاء مزيد من الضوء على الجناح المصري لجذب زائري المعرض لزيارته، فقد تم بث إعلانات بالممرات الموصلة لمدخل الصالة التي يقع بها الجناح المصري، بالإضافة إلى وضع إعلان عند البوابة الجنوبية الرئيسية للمعرض، تسلط الضوء على الوجهات السياحية المتنوعة بالمقصد المصري.

وشاركت الهيئة في معرض "BIT" هذا العام بجناح تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وقد تم تصميمه على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية؛ حيث تم تزويده بشاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية المختلفة، فيما شهد المعرض في دورته الحالية إقبالا من المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية، إذ شارك بالجناح المصري 5 شركات سياحة و4 منشآت فندقية بالإضافة إلى شركة طيران.