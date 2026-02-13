رئيس الاتحاد الإفريقي: ما حدث في نهائي المغرب كان محبطا وسنعدل اللوائح

أبدى الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عدم رضاه عن أحداث نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية، المغرب 2025، والتي فازت بها السنغال.

حققت السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية في النسخة الأخيرة بالفوز على المغرب بنتيجة 1-0، في مباراة شهدت تهديدات سنغالية بالانسحاب وخروج اللاعبين من الملعب قبل العودة واستكمال المباراة.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة، النسخة السادسة والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا بتنظيم مشترك بين كينيا، تنزانيا وأوغندا، في 2027.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم، الجمعة، بعد انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي لـ «كاف»: «ما حدث في المباراة النهائية كان غير مقبولًا، لن نسمح بتكراره مرة أخرى، ولن نكون متسامحين مع مثل هذه الأحداث، هذا الأمر غير قابل للنقاش أو الجدال».

وأضاف: «أشكر الدول الـ24 التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، وأخص بالشكر السنغال بعد فوزها باللقب، لقد عكسنا صورة جيدة للكرة الأفريقية إلى العالم.. لكننا شعرنا بالإحباط وأصدرنا بيانًا عقب البطولة بأيام، لأن ما حدث في المباراة النهائية كان محبطًا ولا يجب أن يتكرر».

وأوضح: «نظرت اللجنة التأديبية في الأمر، ونحن في اللجنة التنفيذية ندافع عن النزاهية والمصداقية والحياد للحكام الأفارقة الذين يديرون المباريات، وكذلك الموجدون في غرفة الفيديو، والمراقبين، وتلقينا تقريرًا من رئيس لجنة الحكام حول الأداء في البطولة الأخيرة».

وتابع: «كنا نأمل أن يسير الحكام في كأس الأمم الإفريقية 2025 على نهج ما قام به حكام نسخة 2023 في كوت ديفوار، لذا اتخذنا قرارًا بأن ننظر في القوانين واللوائح الحالية التي يجب تطبيقها، وكذلك العقوبات والغرامات المالية التي يجب أن تتوافق مع حجم المخالفات».

وأتم: «سنجري تعديلات على اللوائح، كي تكون العقوبات رادعة خاصة مع الأزمات الخطيرة والتي تمس سمعة الكرة الإفريقية».