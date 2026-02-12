تعرف على البرامج والفترات المفتوحة بشبكة القرآن الكريم خلال شهر رمضان 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعدت شبكة القرآن الكريم باقة من البرامج والفترات المفتوحة، والتي ستذاع خلال شهر رمضان المقبل، وتعتمد برامج المحطة على إيقاع سريع ومعلومات مكثفة بما يناسب طبيعة الشهر الفضيل، وتضم الخريطة البرامجية التالية:

- من فضائل الأعمال – تقديم سحر فاروق

يتحدث عن أحسن الأخلاق وفضائل الأعمال التي يدخل صاحبها الجنة.

- قلوب مطمئنة – تقديم عمر سلامة

يتناول البرنامج الآيات والأحاديث التي تطمئن بها النفوس وتنشرح الصدور.

- رمضان في حياة العلماء – تقديم د. وليد الحسيني

حوار مع بعض علمائنا الأجلاء حول ذكرياتهم خلال شهر رمضان وما يتركه في نفوسهم من أثر طيب ظهر في كتاباتهم وأحاديثهم.

- القرآن في حياتي – تقديم فوزي عبد المقصود

يظهر الأنوار الربانية في الالتزام بالتعاليم القرآنية وأثرها العظيم في حياة القراء والعلماء.

- كتاب الوحي – تقديم خالد الشافعي وخالد قنديل

يتناول البرنامج إلقاء الضوء على بعض الشخصيات الإسلامية التي من الله عليها بكتابه القرآن الكريم.

- مع الصحابة في رمضان – تقديم محمد جمعة ومسعد الجوهري وآمال عطا



يقدم البرنامج نماذج متنوعة للصحابة وتنافسهم في طاعة الرحمن في هذا الشهر الفضيل، حتى يتسنى الاقتداء بهم.

- رحماء بينهم – تقديم فؤاد حسان



يهدف البرنامج إلى غرس مفهوم الرحمة في نفوس المستمعين في جميع مناحي الحياة.

- صحح مفاهيمك – تقديم د. وسام البحيري



يتناول البرنامج أهم المفاهيم والسلوكيات التي تصدر عن المسلم عمدًا أو دون قصد، ومعرفة حكم الشرع فيها.

- رسائل من القرآن – تقديم إسماعيل دويدار وإيمان عرفة



يتناول البرنامج رسائل عبارة عن قاعدة أو حكمة وردت في أي آية من القرآن الكريم وما الذي نتعلمه منها من حياة الصحابة والسلف الصالح.

- حدث في رمضان – تقديم د. محمد مصطفى يحيى وحامد صابر



تدور الحلقات حول أهم الأحداث والغزوات منذ صدر الإسلام وحتى نصر أكتوبر المجيد.

- نفحات رمضانية – تقديم عماد عطية



برنامج ديني توعوي يهدف إلى إحياء السنن النبوية التي قل العمل بها، خاصة خلال شهر رمضان.

- مصابيح السنة – تقديم د. أحمد نبوي



يركز البرنامج على أبرز القيم الأخلاقية في الإسلام كما وردت في السنة.

- حديث شيخ الأزهر – تقديم فضيلة الإمام أحمد الطيب



حديث مباشر عن الأخلاق العامة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

- يحبهم ويحبونه – تقديم د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف



يتناول البرنامج الحديث المباشر عن صفات الذين يحبهم الله ويحبونه بأسلوب ميسر ليكون محفزًا لتقوى الله.

- من مكارم الأخلاق – تقديم د. نظير عياد، مفتي الديار المصرية



يتناول البرنامج الحديث المباشر عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث حلمه وصلته برحمة وتعامله مع الصحابة، لتكون قدوة لنا في حياتنا.

- ليعلموا – تقديم د. محمد الجندي، أمين مجمع البحوث الإسلامية



يتحدث البرنامج عن النفحات الرمضانية ودموع التائبين والعودة إلى الله، وصيام القلب قبل الجوارح.

- من بدائع القرآن – تقديم إسماعيل دويدار وعبد الحكم صالح سلامة



يتناول البرنامج الكشف عن بعض أوجه الإعجاز اللغوي من خلال عرض نماذج للإعجاز في اللغة العربية لتعريف المستمع بكيفية تدبر القرآن الكريم.

- فقه المرأة في رمضان – تقديم د. هاجر سعد الدين



يتناول البرنامج الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة وما يتعلق بها من أحكام في رمضان.

- المبشرون بالجنة – تقديم مني عبد الهادي



يتناول البرنامج الشخصيات الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة.

- من تراثنا الرمضاني – تقديم د. وسام البحيري



يتناول البرنامج أهم البرامج الدينية والأحاديث التي أذيعت على موجات إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان.

- الصالحون في رمضان – تقديم عبد الجواد شندي



يهدف البرنامج إلى تشجيع الصائم على تنويع أفعال الخير في رمضان كما كان يفعل الصالحون.

- أخي الصائم انتبه – تقديم بهاء عبادة ومني عثمان



يتناول البرنامج تصحيح السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض الصائمين خلال شهر رمضان.

- مسابقة نور وكتاب مبين – تقديم إسماعيل دويدار ومروة النجار



تتناول المسابقة تدبر بعض آيات القرآن الكريم التي تؤكد أن القرآن ليس كتاب تلاوة فحسب، بل هو مصدر هداية وبناء ووعي.

- مسابقة أطفال حول الرسول – تقديم كمال نصر الدين



تتناول المسابقة مواقف تربوية من حياة الرسول مع الأطفال.

- النبي معلّمًا – تقديم خالد الزنفلي وشرين ماجد



يتحدث البرنامج حول الإرشادات التربوية والتعليمية المتعلقة بشهر رمضان والتي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

- الفترة المفتوحة مع الصائمين – تقديم مجموعة من مذيعي الهواء



تتناول الفترة الرد على أسئلة واستفسارات المستمعين، ويتولى الرد علماء دار الإفتاء وأساتذة الشريعة في الأزهر والأوقاف.