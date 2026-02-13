مصدرلـ (أب):حاملة طائرات أمريكية تلقت أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط

تلقت أكبر حاملة طائرات في العالم أوامر بالإبحار من البحر الكاريبي إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران، طبقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطط أمس الخميس.

ومن شأن تحرك الحاملة "يو إس إس جيرالد آر فورد"، الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، أن يضع حاملتي طائرات وسفنهما الحربية المرافقة في المنطقة، مع زيادة ترامب للضغوط على إيران لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي. وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التحركات العسكرية.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات يمكنها إطلاق صواريخ موجهة قد وصلت إلى الشرق الأوسط قبل أكثر من أسبوعين.

يأتي نشر حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس جيرالد آر فورد" في الشرق الأوسط، بعد أيام قليلة من تلميح ترامب إلى قرب جولة جديدة من المحادثات مع الإيرانيين.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق .