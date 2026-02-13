قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بالاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ وحلف الناتو، إن مصر تمثل «واحة استقرار وصمام أمان لأروبا فيما يتعلق بمصالحها في الشرق الأوسط»، لافتا إلى أنها شريك داعم للاستقرار ويُعتمد عليه في حل أزمات المنطقة.

وأوضح خلال تصريحات لـ «Extra News» أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية غير مسبوقة، التي يمر بها العالم في الوقت الحالي تدفع الأطراف الدولية للجوء إلى شركائهم الموثوقين لتعظيم الاستفادة التشاركية.

وأشار إلى أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل «الجوار الاستراتيجي والفناء الخلفي لأوروبا»، لافتا إلى تأثر القارة العجوز بشكل مباشر بكل الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في هذا الإقليم.

ولفت إلى أن حرص أوروبا على استقرار المنطقة يأتي في وقت تواجه فيه تحديات اقتصادية كبرى مع شركاء دوليين آخرين، مشددا أن مصر تمنح فرصا استثمارية كبرى للشركات الأوروبية، في ضوء موقعها الجغرافي الفريد في مفترق الطرق التجارية، وما شهدته الدولة المصرية من تطوير كبير في البنية التحتية، يفتح آفاقا واسعة للاستثمار الأوروبي.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي «الشريك التجاري الأول» لمصر، ويستحوذ على نحو 27% من إجمالي العلاقات التجارية المصرية مع العالم، بالإضافة إلى مساهمته بنسبة 32% من حجم الاستثمارات الأجنبية التي تتلقاها الدولة المصرية.

وشدد على حرص مصر المتبادل على تطوير هذه العلاقة واستثمار الجهود لتعزيزها، مؤكدا أن تعزيز الشراكة مع القاهرة «مصلحة أساسية» للقارة الأوروبية.