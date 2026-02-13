مدحت عبدالهادي: المنافسة على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، أن النتائج التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال، تُعد إيجابية للغاية، رغم الصعوبات والأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالهادي في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر 2": «الزمالك، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، يسير بخطوات ثابتة ويحقق نتائج إيجابية».

وأضاف: «معتمد جمال، المدير الفني، يسير بخطوات جيدة، وسبق أن توّج الزمالك بلقب الدوري مرتين متتاليتين بلاعبين شباب من قبل»، في إشارة إلى قدرة المدرب على التعامل مع العناصر الشابة ومنحها الثقة.

واختتم عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة على لقب الدوري ستنحصر بين عدد محدود من الأندية، قائلًا: «الدوري لن يخرج من الزمالك والأهلي، ثم بيراميدز، ومن بعده سيراميكا».

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعًا قويًا بين الفرق المتنافسة، في ظل تقارب المستويات والطموح الكبير لكل فريق في حصد اللقب.