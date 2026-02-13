انخفاض أرباح «اير بي إن بي» بالفصل الرابع والإيرادات تتجاوز التقديرات

أصدرت شركة منصة "إير بي إن بي" لتأجير الوحدات والغرف السكنية عبر الإنترنت يوم الخميس نتائج أرباح الفصل الرابع التي شهدت انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء صافي أرباح شركة تأجير العطلات عند 341 مليون دولار، مقارنة بـ 461 مليون دولار في العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مصروفات غير متعلقة بضريبة الدخل بلغت حوالي 90 مليون دولار.

ومع ذلك، ارتفعت إيرادات الشركة للفترة بنسبة 7ر11% لتصل إلى 78ر2 مليار دولار مقابل 48ر2 مليار دولار في العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين.

وبالإشارة إلى الطلب القوي على الإيجارات الفاخرة، تجاوزت توقعات إير بي إن بي للربع الأول من عام 2026 التقديرات أيضا.