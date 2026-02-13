استقالة كبيرة محامي جولدمان ساكس على خلفية علاقة وثيقة مع إبستين

استقالت كاثي رويملر، كبيرة المحامين في بنك الاستثمار الشهير جولدمان ساكس والمستشارة السابقة للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، يوم الخميس، بعد أن أظهرت رسائل بريد إلكتروني بينها وبين جيفري إبستين علاقة وثيقة وصفت فيها إبستين بأنه "أخ أكبر" وقللت من شأن جرائمه الجنسية.

وقالت رويملر في بيان إنها "ستتنحى عن منصبها كرئيسة للشؤون القانونية والمستشارة العامة لجولدمان ساكس اعتبارا من 30 يونيو 2026".

وحتى إعلان استقالتها، حاولت رويملر مرارا النأي بنفسها عن رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات الأخرى، وكانت تتخذ موقفا متحديا بأنها لن تستقيل من المنصب القانوني الرفيع في جولدمان، الذي تشغله منذ عام 2020.