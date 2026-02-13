يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها نشاط قوي للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلا.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق، إلى جانب فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح، فضلا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج العقبة تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لخليج السويس مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 29 16

بنهــــا 27 16

دمنهور 27 16

وادى النطرون 28 17

كفر الشيخ 27 17

بلطيم 27 16

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 15

شبين الكوم 27 16

طنطا 27 15

دمياط 29 17

بورسعيد 30 15

الإسماعيلية 29 14

السويس 30 15

العريش 29 14

رفح 29 15

رأس سدر 28 13

نخل 27 10

كاترين 23 06

الطور 27 14

طابا 26 13

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 29 16

الاسكندرية 26 16

العلمين 24 16

مطروح 23 15

السلوم 20 13

سيوة 25 12

رأس غارب 27 17

سفاجا 26 17

مرسى علم 28 18

الشلاتين 30 19

حلايب 27 19

أبو رماد 27 18

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 26 17

جبل علبة 27 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 28 16

بني سويف 28 16

المنيا 30 15

أسيوط 31 13

سوهاج 31 14

قنا 32 15

الأقصر 31 16

أسوان 31 17

الوادي الجديد 32 14

أبوسمبل 32 15