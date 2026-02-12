وزير التعليم يشارك في احتفالية السفارة اليابانية بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو

- عبداللطيف: التعليم يتصدر مجالات التعاون المشترك… والمدارس المصرية اليابانية نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية طويلة المدى

شارك نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، في الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد إمبراطور اليابان ناروهيتو.

وقال الوزير إن مصر واليابان تتطلعان دوما نحو تحقيق مستقبل مشرق، وتؤمنان بأن الأصالة والابتكار ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب.

وأضاف محمد عبد اللطيف، في كلمته، قائلا "في عهد جلالة الإمبراطور، تواصل اليابان تجسيد قيم الكرامة، والاستقرار، وتعمل على ترسيخ أسس السلام، والتعاون الدولي، كما يعكس الدور الرمزي لجلالته - بوصفه رمزا للوحدة - قوة أمة تحترم ماضيها، وتعيد صياغة مستقبلها بعزيمة هادئة واثقة"، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان تقوم على هذه المبادئ ذاتها.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد ليشمل مجالات عدة، من التنمية الاقتصادية، والتبادل الثقافي، وصولا إلى التعليم الذي يعد الأبرز في مسيرة البلدين، حيث كانت اليابان، ولا تزال، شريكا موثوقا به، وملهما في دعم جهود مصر لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بها.

وأشار إلى أن التعاون في ملف التعليم بين البلدين وتطويره يتجسد جليا من المدارس المصرية اليابانية إلى المبادرات الأوسع نطاقا في مجالي التعليم الفني والتعليم العالي، وهو ما يعكس إيمانا مشتركا بأن التعليم هو أساس التقدم الوطني، وصون الكرامة الإنسانية.

وتابع الوزير أنَّ ما يميز شراكة مصر واليابان ليس حجمها فحسب، بل روحها، روح الاحترام المتبادل والتعاون العملي، والرؤية طويلة المدى، قائلا "بينما نحتفل بعيد ميلاد جلالة الإمبراطور، فإننا نحتفل أيضا بالصداقة الراسخة بين بلدينا؛ تلك الصداقة المرتكزة على الثقة، والتي تعززها القيم، ويلهمها الالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل لشعبينا".